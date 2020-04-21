***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.467.325Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.800.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 184.673,25 153.326,750 83,02596 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 NâmaB Grubu, INFO, TREINFM00017 18.282.651,75 15.179.348,250 83,02596 B Grubu B Grubu, INFO, TREINFM00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 18.467.325 15.332.675,000 83,02596Ek Açıklamalar23.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 4.355.760 TL'si 2019 yılı karından ve 10.976.915 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 15.332.675 TL'nin pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda- Mevcut 18.467.325 TL olan çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 4.355.760 TL'si 2019 yılı kar payından, 656.155 TL'si özel yedeklerden ve 10.320.760 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 15.332.675 TL artırılarak 33.800.000 TL'ye yükseltilmesine,- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %83,02596 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 15.332.675 TL nominal değerli payların 153.326,75 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 15.179.348,25 TL nominal değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine,- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,- İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839431BIST