***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2020 16:05
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.467.325
Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.800.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 184.673,25 153.326,750 83,02596 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 Nâma
B Grubu, INFO, TREINFM00017 18.282.651,75 15.179.348,250 83,02596 B Grubu B Grubu, INFO, TREINFM00017 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 18.467.325 15.332.675,000 83,02596
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2020
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20.04.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.467.325 TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.355.760 TL'si 2019 yılı kar payından, 656.155 TL'si özel yedeklerden ve 10.320.760 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 15.332.675 TL artırılarak 33.800.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 22.04.2020 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839835
BIST