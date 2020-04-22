***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.467.325Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.800.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 184.673,25 153.326,750 83,02596 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 NâmaB Grubu, INFO, TREINFM00017 18.282.651,75 15.179.348,250 83,02596 B Grubu B Grubu, INFO, TREINFM00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 18.467.325 15.332.675,000 83,02596Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2020SPK Başvuru Tarihi 22.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20.04.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.467.325 TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.355.760 TL'si 2019 yılı kar payından, 656.155 TL'si özel yedeklerden ve 10.320.760 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 15.332.675 TL artırılarak 33.800.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 22.04.2020 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839835BIST