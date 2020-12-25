***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 33.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 338.000 662.000,000 195,85798 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 Nâma A Grubu, INFO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRINFM00035B Grubu, INFO, TREINFM00017 33.462.000 65.538.000,000 195,85798 1,00 B Grubu B Grubu, INFO, TREINFM00017 Nâma B Grubu, INFO(RÜÇHAN), TRRINFM00043 78.952,431Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 33.800.000 66.200.000,000 195,85798 78.952,431Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sibel GÖKALP tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.11.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.12.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.12.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.12.2020SPK Başvuru Tarihi 14.08.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 19.11.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 66.200.000 TL tutarında (%195,85798 bedelli) artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit artırılan 66.200.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Şirketimiz yeni sermayesinin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894944BIST