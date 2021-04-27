***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









n alınan karar doğrultusunda- Mevcut 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere toplam 38.100.000 TL artırılarak 138.100.000 TL'ye yükseltilmesine,- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %38,10 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 38.100.000 TL nominal değerli payların 381.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 37.719.000 TL nominal değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine,- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,- İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931407BIST