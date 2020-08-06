***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
06.08.2020 19:02
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasına istinaden hazırlanan ve Şirketin 03.07.2020 tarih ve 58 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" Şirketimizin 06.08.2020 ve 72 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiş olup, güncellenen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866182
BIST
11:36996
En Yüksek
|Değişim
|: -3,67%
|| -37,96
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
995
11:367,3434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1148
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3477
En Düşük
7,2144
11:368,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0965
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7089
En Düşük
8,5597
11:36485,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,78
|Açılış
|: 485,21
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|30.699.382
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|94.691.228
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|195.530
|% 9,85
|
|PARSN
|14,85
|1.613.370
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.838.191
|% -10,00
|
|DOBUR
|25,20
|1.456.006
|% -10,00
|
|CEMAS
|1,35
|31.408.567
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.112.820
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,71
|723.299.611
|% -9,52
|
|SISE
|5,77
|478.526.117
|% 0,35
|
|ASELS
|14,44
|371.607.198
|% -5,44
|
|GARAN
|6,31
|359.864.635
|% -2,47
|
|AKBNK
|4,56
|276.090.883
|% -2,98
|
|EKGYO
|1,71
|723.299.611
|% -9,52
|
|TSKB
|0,99
|100.783.876
|% -4,81
|
|SISE
|5,77
|478.526.117
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,41
|171.551.968
|% -6,95
|
|YKBNK
|1,97
|133.488.826
|% -4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5639
|9,6119
|% 1,02
|
|Frank
|7,9890
|8,0371
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9480
|1,9578
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|-2,51
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,94
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|