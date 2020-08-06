***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasına istinaden hazırlanan ve Şirketin 03.07.2020 tarih ve 58 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" Şirketimizin 06.08.2020 ve 72 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiş olup, güncellenen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866182BIST