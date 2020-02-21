***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.02.2020 18:11
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yusuf Ali ALAN Yönetici 212 319 26 00 yusufalialan@infoyatirim.com Düzey 3 200332
Nevin BOZAN Uzman 212 319 26 00 nbozan@infoyatirim.com Düzey 1
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
GÖZTEPE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. No:201 Daire 6 Kadıköy/İSTANBUL CANKUT KUTLU 216 358 29 56 18.06.2019
KIRIKKALE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Cad. No:30 Kat:4/5 KIRIKKALE HACİ ÖKKEŞ DEMİR 318 218 97 97 18.06.2019
BEYLİKDÜZÜ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sk. Phuket Life Residence No:12 Kat:4 Daire:38 Esenyurt-Beylikdüzü/İSTANBUL ERDEM PORTAKAL 212 852 27 98 18.06.2019
İZMİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:374/1 Konak/İZMİR MEHMET APAYDIN 232 421 75 77 18.06.2019
TUZLA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yayla Mah. Cengiz Topel Cad. No:119/A Tuzla / İSTANBUL MURAT TÜRKEL 0850 522 14 39 18.06.2019
ANKARA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Via Twins Plaza No:7 Daire:124 Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177 Sk. No:10/B Çankaya/ANKARA MAHİRE BEGÜM ACER 312 286 40 36 18.06.2019
BEŞİKTAŞ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı İba Blokları Sit. No:42/8 Beşiktaş/İSTANBUL ERMAN BENLİ 212 324 84 35 12.07.2019
ÇANKAYA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Ata Plaza 100/15 Kat:6 Çankaya/ANKARA EMRE ÖZKAYA 312 472 69 88 02.08.2019
ATAŞEHİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Atatürk Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak Metropol İstanbul C1 Blok Daire: 44- 45 CEM BAYCAN 216 629 49 78 13.09.2019
BALIKESİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi Basın Sokak No:2 Kat:2 Karesi/BALIKESİR KAZIM BALCI 266 245 91 82 25.12.2019
GÖKTÜRK İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesi Country Life Sitesi Kapı N32 B Blok D:42 Eyüp-İstanbul NİLGÜN ENSERÇAKAN 212 823 04 71 03.02.2020
SAMSUN İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kılıçdede Mahallesi Borkonut Center İş Merkezi Kastamonu Sokak N6 Kat:7 Daire:100 İlkadım/Samsun MURAT YALÇIN 19.02.2020
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENDER ŞAHİN CEO - İcra Kurulu Başkanı
TAMER AKBAL COO-Operasyonlardan Sorumlu Başkan
MEHMET AŞÇIOĞLU Genel Müdür
Vahit VARDAR Genel Koordinatör Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN EMRE SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı
ALPER ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET MERT YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı
HASAN TUNA ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
UMUT KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürü
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent KIRIMLI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tamer AKBAL Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Mehmet AŞÇIOĞLU Genel Müdür
Vahit VARDAR Genel Koordinatör
Engin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım Danışmanı
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü
Nevin BOZAN Türev Araçlar Operasyon Sorumlusu
Mehmet İnanç BAŞ Muhasebe Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820954
BIST