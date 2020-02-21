***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYusuf Ali ALAN Yönetici 212 319 26 00 yusufalialan@infoyatirim.com Düzey 3 200332Nevin BOZAN Uzman 212 319 26 00 nbozan@infoyatirim.com Düzey 1Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiGÖZTEPE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. No:201 Daire 6 Kadıköy/İSTANBUL CANKUT KUTLU 216 358 29 56 18.06.2019KIRIKKALE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Cad. No:30 Kat:4/5 KIRIKKALE HACİ ÖKKEŞ DEMİR 318 218 97 97 18.06.2019BEYLİKDÜZÜ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sk. Phuket Life Residence No:12 Kat:4 Daire:38 Esenyurt-Beylikdüzü/İSTANBUL ERDEM PORTAKAL 212 852 27 98 18.06.2019İZMİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:374/1 Konak/İZMİR MEHMET APAYDIN 232 421 75 77 18.06.2019TUZLA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yayla Mah. Cengiz Topel Cad. No:119/A Tuzla / İSTANBUL MURAT TÜRKEL 0850 522 14 39 18.06.2019ANKARA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Via Twins Plaza No:7 Daire:124 Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177 Sk. No:10/B Çankaya/ANKARA MAHİRE BEGÜM ACER 312 286 40 36 18.06.2019BEŞİKTAŞ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı İba Blokları Sit. No:42/8 Beşiktaş/İSTANBUL ERMAN BENLİ 212 324 84 35 12.07.2019ÇANKAYA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Ata Plaza 100/15 Kat:6 Çankaya/ANKARA EMRE ÖZKAYA 312 472 69 88 02.08.2019ATAŞEHİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Atatürk Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak Metropol İstanbul C1 Blok Daire: 44- 45 CEM BAYCAN 216 629 49 78 13.09.2019BALIKESİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi Basın Sokak No:2 Kat:2 Karesi/BALIKESİR KAZIM BALCI 266 245 91 82 25.12.2019GÖKTÜRK İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesi Country Life Sitesi Kapı N32 B Blok D:42 Eyüp-İstanbul NİLGÜN ENSERÇAKAN 212 823 04 71 03.02.2020SAMSUN İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kılıçdede Mahallesi Borkonut Center İş Merkezi Kastamonu Sokak N6 Kat:7 Daire:100 İlkadım/Samsun MURAT YALÇIN 19.02.2020Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerENDER ŞAHİN CEO - İcra Kurulu BaşkanıTAMER AKBAL COO-Operasyonlardan Sorumlu BaşkanMEHMET AŞÇIOĞLU Genel MüdürVahit VARDAR Genel Koordinatör Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu ÜyesiENGİN EMRE SEÇEN Genel Müdür YardımcısıALPER ÖZKİNİ Genel Müdür YardımcısıMEHMET MERT YILMAZ Genel Müdür YardımcısıHASAN TUNA ÇETİNKAYA Genel Müdür YardımcısıHÜSEYİN GÜLER Genel Müdür YardımcısıUMUT KURCAN Genel Müdür YardımcısıSibel GÜN Muhasebe Müdürü Muhasebe MüdürüSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviNamık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu BaşkanıBülent KIRIMLI Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıTamer AKBAL Operasyonlardan Sorumlu BaşkanMehmet AŞÇIOĞLU Genel MüdürVahit VARDAR Genel KoordinatörEngin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım DanışmanıYusuf Ali ALAN Genel Müdür YardımcısıHüseyin GÜLER Genel Müdür YardımcısıAlper ÖZKİNİ Genel Müdür YardımcısıHasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür YardımcısıUmut KURCAN Genel Müdür YardımcısıSibel GÜN Muhasebe MüdürüNevin BOZAN Türev Araçlar Operasyon SorumlusuMehmet İnanç BAŞ Muhasebe Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820954BIST