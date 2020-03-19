***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.03.2020 15:32
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
GÖZTEPE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. No:201 Daire 6 Kadıköy/İSTANBUL CANKUT KUTLU 216 358 29 56 18.06.2019
KIRIKKALE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Cad. No:30 Kat:4/5 KIRIKKALE HACİ ÖKKEŞ DEMİR 318 218 97 97 18.06.2019
BEYLİKDÜZÜ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sk. Phuket Life Residence No:12 Kat:4 Daire:38 Esenyurt-Beylikdüzü/İSTANBUL ERDEM PORTAKAL 212 852 27 98 18.06.2019
İZMİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:374/1 Konak/İZMİR MEHMET APAYDIN 232 421 75 77 18.06.2019
TUZLA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yayla Mah. Cengiz Topel Cad. No:119/A Tuzla / İSTANBUL
BIST
18:0085.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -476,72
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:006,5395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0599
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
18:007,0489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0254
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
18:00310,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,56
|Açılış
|: 310,58
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.195.749
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.542.545
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.780,30
|978.123
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.286
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,45
|100.337.535
|% -12,39
|
|ERSU
|1,80
|8.800.416
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.887.815
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|7.553.599
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|916.776
|% -9,96
|
|GARAN
|7,56
|1.003.879.831
|% -5,50
|
|ASELS
|21,08
|819.217.392
|% -3,04
|
|THYAO
|7,93
|733.423.406
|% 0,38
|
|YKBNK
|1,90
|434.313.866
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.195.749
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|434.313.866
|% -4,04
|
|GARAN
|7,56
|1.003.879.831
|% -5,50
|
|ODAS
|1,19
|130.266.956
|% -0,83
|
|ISGYO
|1,31
|138.838.887
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,75
|73.162.066
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6457
|7,6840
|% 1,76
|
|Frank
|6,6698
|6,7099
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7341
|1,7428
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-12,35
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,17
|26,17
|1,29
|