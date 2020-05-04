***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.05.2020 11:41
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 18.03.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 05.05.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842183
BIST
12:3299.162
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -1.947,66
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
12:327,0243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
12:327,6875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
12:32384,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,17
|Açılış
|: 384,69
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|22.808.686
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.103.930
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|20.299.857
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.119.379
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|RAYSG
|6,48
|438.618
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.120.094
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.222.794
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|254.161
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|GARAN
|8,12
|276.595.802
|% -2,64
|
|GSRAY
|2,63
|242.523.374
|% 1,94
|
|AFYON
|2,94
|241.036.496
|% 9,70
|
|TSPOR
|5,50
|220.167.744
|% 3,77
|
|ASELS
|26,50
|206.046.296
|% -2,36
|
|GSRAY
|2,63
|242.523.374
|% 1,94
|
|AFYON
|2,94
|241.036.496
|% 9,70
|
|ODAS
|1,78
|140.830.275
|% -0,56
|
|AVOD
|2,82
|155.081.038
|% 7,22
|
|DOHOL
|1,83
|99.826.724
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7061
|8,7497
|% -0,28
|
|Frank
|7,2573
|7,3011
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8658
|1,8752
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|5,41
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.525
|11,70
|
|Tam
|2.548
|2.587
|11,90
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|5,90
|
|Çeyrek
|620
|633
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,97
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|25,62
|25,62
|-0,82
|