***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.06.2020 10:53
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 18.03.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 05.05.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 02.06.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 12.06.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850600
BIST
13:41109.634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -145,31
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
13:416,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8004
En Düşük
6,7686
13:417,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
13:41378,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 378,59
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.360.861
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|138.059.551
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|126.993.561
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.588.830
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.074,00
|1.500.187
|% 9,97
|
|FORMT
|3,58
|6.435.809
|% -9,82
|
|TKURU
|17,11
|122.652
|% -7,41
|
|SALIX
|10,29
|236.711
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|10.207.666
|% -5,92
|
|METAL
|1,17
|110.998
|% -5,65
|
|EKGYO
|1,97
|911.596.990
|% 1,03
|
|ASELS
|32,46
|580.543.084
|% 0,81
|
|PETKM
|3,88
|488.137.920
|% 2,11
|
|GARAN
|8,10
|419.554.968
|% -1,10
|
|IHLGM
|1,65
|392.375.043
|% 8,55
|
|EKGYO
|1,97
|911.596.990
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,65
|392.375.043
|% 8,55
|
|ODAS
|2,07
|272.214.321
|% 2,48
|
|TSKB
|1,21
|154.901.898
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,71
|347.005.366
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6003
|8,6435
|% -0,08
|
|Frank
|7,1854
|7,2287
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8063
|1,8153
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-6,62
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.475
|-7,30
|
|Tam
|2.523
|2.543
|-7,40
|
|Yarım
|1.231
|1.241
|-1,70
|
|Çeyrek
|616
|621
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,66
|40,66
|-1,07
|