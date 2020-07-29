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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.07.2020 17:04
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 02.06.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 12.06.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 17.06.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 06.07.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 04.08.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863461


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1.121
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 35,20 72.028.015 % 10,00  
KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
BURVA 78,10 16.653.648 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0212 9,0665 % 0,95  
Frank 7,6012 7,6470 % 1,07  
Riyal 1,8552 1,8646 % 0,71  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -2,20  
Altın Gr. 438 438 1,57  
Cumhuriyet 2.877 2.919 22,80  
Tam 2.963 3.008 30,20  
Yarım 1.438 1.464 10,30  
Çeyrek 721 734 6,50  
Gümüş.Ons 24,08 24,13 -0,30  
Gümüş Gr. 5,40 5,41 -0,04  
B. Petrol 44,02 44,02 0,41  
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