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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.08.2020 13:05
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 12.06.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 17.06.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 06.07.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 04.08.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871558


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:231.107
Değişim :  -0,15% |  -1,62
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Önceki Kapanış :  1.109  
En Yüksek
1.114 En Düşük
1.106
BIST En Aktif Hisseler13:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METUR 2,75 4.191.722 % 10,00  
RALYH 6,49 19.889.015 % 10,00  
KENT 493,70 21.441.885 % 9,98  
ISGSY 8,83 12.910.252 % 9,96  
IZMDC 26,06 19.101.527 % 9,96  
daha fazla
13:21 Alış Satış %  
Dolar 7,3249 7,3290 % -0,38  
Euro 8,7125 8,7205 % 0,22  
Sterlin 9,7121 9,7608 % 0,43  
Frank 8,0777 8,1264 % 0,33  
Riyal 1,9490 1,9588 % -0,23  
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13:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.953 23,10  
Altın Gr. 460 460 4,55  
Cumhuriyet 3.065 3.112 39,00  
Tam 3.046 3.123 29,91  
Yarım 1.472 1.511 14,47  
Çeyrek 738 755 7,24  
Gümüş.Ons 27,46 27,50 0,46  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,10  
B. Petrol 45,44 45,44 -0,16  
Seans Raporu 13:21
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