***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 24.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilBÜLENT KIRIMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.04.2019 İcrada Görevli Evet 3.25 Bağımsız Üye DeğilELVAN SOYDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 20.04.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiİLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 22.08.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıAYÇA GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.09.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET ZİYA GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 23.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET ALİ GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.03.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876450BIST