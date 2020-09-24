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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 14:27
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 24.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
BÜLENT KIRIMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.04.2019 İcrada Görevli Evet 3.25 Bağımsız Üye Değil
ELVAN SOYDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 20.04.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
İLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 22.08.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
AYÇA GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.09.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ZİYA GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 23.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.03.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876450


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BRYAT 148,50 59.693.190 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.885.315 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.139.286 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.274.726 % 10,00  
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Altın Ons 1.853 1.853 -10,73  
Altın Gr. 456 456 -5,61  
Cumhuriyet 3.050 3.080 -47,00  
Tam 3.025 3.103 -42,21  
Yarım 1.462 1.501 -20,43  
Çeyrek 733 751 -10,21  
Gümüş.Ons 21,96 21,99 -0,80  
Gümüş Gr. 5,45 5,46 -0,19  
B. Petrol 41,68 41,68 -0,09  
Seans Raporu 15:39
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