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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
FİNANSMAN BONOSU 100000000 TRY Yurtiçi 10.09.2020 10.09.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 38000000 TRY Yurtiçi 16.01.2020 16.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENDER ŞAHİN CEO - İcra Kurulu Başkanı
TAMER AKBAL COO-Operasyonlardan Sorumlu Başkan
MEHMET AŞÇIOĞLU Genel Müdür
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN EMRE SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı
ALPER ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET MERT YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı
HASAN TUNA ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
UMUT KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent KIRIMLI Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer AKBAL Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Mehmet AŞÇIOĞLU Genel Müdür
Engin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım Danışmanı
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü
Nevin BOZAN Türev Araçlar Operasyon Sorumlusu
Mehmet İnanç BAŞ Muhasebe Uzmanı
Mehmet Ziya GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murat YALÇIN Operasyon ve Kre.İşl.Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887810


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ALCAR 154,00 44.154.737 % 10,00  
YBTAS 18.478,90 901.274 % 10,00  
SEKUR 11,00 3.326.205 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.883 17,11  
Altın Gr. 493 493 9,78  
Cumhuriyet 3.295 3.345 26,00  
Tam 3.279 3.364 18,21  
Yarım 1.585 1.627 8,81  
Çeyrek 795 814 4,40  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 0,21  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,13  
B. Petrol 43,04 43,04 0,64  
Seans Raporu 18:05
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