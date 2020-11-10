***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıFİNANSMAN BONOSU 100000000 TRY Yurtiçi 10.09.2020 10.09.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışFİNANSMAN BONOSU 38000000 TRY Yurtiçi 16.01.2020 16.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerENDER ŞAHİN CEO - İcra Kurulu BaşkanıTAMER AKBAL COO-Operasyonlardan Sorumlu BaşkanMEHMET AŞÇIOĞLU Genel MüdürYusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu ÜyesiENGİN EMRE SEÇEN Genel Müdür YardımcısıALPER ÖZKİNİ Genel Müdür YardımcısıMEHMET MERT YILMAZ Genel Müdür YardımcısıHASAN TUNA ÇETİNKAYA Genel Müdür YardımcısıHÜSEYİN GÜLER Genel Müdür YardımcısıUMUT KURCAN Genel Müdür YardımcısıSibel GÜN Muhasebe Müdürü Muhasebe MüdürüSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviNamık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu BaşkanıBülent KIRIMLI Yönetim Kurulu ÜyesiTamer AKBAL Operasyonlardan Sorumlu BaşkanMehmet AŞÇIOĞLU Genel MüdürEngin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım DanışmanıYusuf Ali ALAN Genel Müdür YardımcısıHüseyin GÜLER Genel Müdür YardımcısıAlper ÖZKİNİ Genel Müdür YardımcısıHasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür YardımcısıUmut KURCAN Genel Müdür YardımcısıSibel GÜN Muhasebe MüdürüNevin BOZAN Türev Araçlar Operasyon SorumlusuMehmet İnanç BAŞ Muhasebe UzmanıMehmet Ziya GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMurat YALÇIN Operasyon ve Kre.İşl.Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887810BIST