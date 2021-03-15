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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.03.2021 18:20



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 04.01.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 22.01.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 17.03.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
FİNANSMAN BONOSU 100000000 TRY Yurtiçi 10.09.2020 10.09.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 38000000 TRY Yurtiçi 16.01.2020 16.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 150000000 TRY Yurtiçi 03.12.2020 03.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 300000000 TRY Yurtiçi 04.03.2021 04.03.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918250


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TRILC 19,48 13.255.750 % 9,99  
SAYAS 19,81 19.586.747 % 9,99  
GOZDE 9,14 334.652.006 % 9,99  
JANTS 624,20 254.701.516 % 9,99  
SANKO 13,21 52.189.997 % 9,99  
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Riyal 2,0096 2,0197 % -0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 3,92  
Altın Gr. 420 420 0,69  
Cumhuriyet 2.798 2.841 5,00  
Tam 2.785 2.857 6,32  
Yarım 1.346 1.382 3,06  
Çeyrek 675 691 1,53  
Gümüş.Ons 26,10 26,14 0,23  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,06  
B. Petrol 68,21 68,21 -1,01  
Seans Raporu 18:05
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