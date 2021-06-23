***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2021 14:37
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
FİNANSMAN BONOSU 100000000 TRY Yurtiçi 10.09.2020 10.09.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 38000000 TRY Yurtiçi 16.01.2020 16.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 150000000 TRY Yurtiçi 03.12.2020 03.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 300000000 TRY Yurtiçi 04.03.2021 04.03.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 300000000 TRY Yurtiçi 17.06.2021 17.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943747
BIST
15:051.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
15:058,6594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
15:0510,3544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0203
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3580
En Düşük
10,2595
15:05495,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,12
|Açılış
|: 495,89
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler15:05
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.890.120
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|14.638.159
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|71.611.276
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.846.020
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,81
|37.473.470
|% -6,29
|
|BOBET
|5,31
|73.171.261
|% -6,02
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,55
|780.435.170
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,11
|704.860.040
|% -1,86
|
|GARAN
|8,23
|673.845.910
|% -1,08
|
|HALKB
|5,29
|578.618.767
|% 0,38
|
|KOZAL
|122,10
|494.634.330
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,11
|704.860.040
|% -1,86
|
|HALKB
|5,29
|578.618.767
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,18
|232.913.648
|% -0,91
|
|GARAN
|8,23
|673.845.910
|% -1,08
|
|THYAO
|14,55
|780.435.170
|% -1,42
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6543
|8,6594
|% 0,11
|
|Euro
|10,3461
|10,3544
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,0469
|12,1073
|% 0,15
|
|Frank
|9,3821
|9,4386
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2991
|2,3106
|% -0,03
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,29
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.350
|-7,41
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|-3,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,57
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:15XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 9, 067.00 milyon TL de
-
15:15IDGYO
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 251 adet işlem
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 87 kaybederek (% -0.47 ) 1, 242
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, KENT, VKFYO, DAGHL, CEOEM, YESIL, EUYO, OZBAL
-
15:10
OZBAL, RAYSG, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında