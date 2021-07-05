***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2021 13:01
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ziya GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent KIRIMLI Yönetim Kurulu Üyesi
Murat TANRIÖVER Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer AKBAL Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Engin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım Danışmanı
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü
Mehmet İnanç BAŞ Muhasebe Uzmanı
Murat YALÇIN Operasyon ve Kre.İşl.Sorumlusu
Betül ERGÜN Türev Araçlar Operasyon Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946113
BIST
17:231.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.391
En Düşük
1.376
17:238,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0147
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:2310,2841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0142
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2656
17:23499,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 499,54
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:23
|EUKYO
|7,26
|8.676.266
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.794.881
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.477
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,77
|94.000.277
|% 9,92
|
|BURCE
|20,16
|5.498.270
|% 9,92
|
|PKENT
|2.304,00
|2.279.508
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|66.557.219
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|VAKKO
|11,71
|20.276.110
|% -4,02
|
|THYAO
|14,03
|949.269.757
|% 2,11
|
|GARAN
|8,58
|887.617.259
|% 2,14
|
|KOZAL
|110,80
|715.716.259
|% -1,77
|
|SASA
|29,44
|629.985.082
|% 2,87
|
|ARCLK
|32,72
|313.862.168
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,22
|230.897.851
|% 1,37
|
|GARAN
|8,58
|887.617.259
|% 2,14
|
|PEKGY
|1,29
|123.639.919
|% 6,61
|
|THYAO
|14,03
|949.269.757
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,63
|154.454.549
|% 6,05
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6631
|8,6649
|% -0,17
|
|Euro
|10,2776
|10,2841
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9755
|12,0355
|% 0,06
|
|Frank
|9,3678
|9,4242
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3069
|2,3185
|% -0,02
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|3,04
|
|Altın Gr.
|499
|500
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|0,06
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37HDFGS
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 494, 394 adet işlem
-
17:36OZBAL
Yüzde 5.49 oranında artışla 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 406, 623 adet işlem
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, EKGYO
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HALKB, GARAN
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 06 artarak (% 0.91 ) 1, 227