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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.07.2021 13:01



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ziya GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent KIRIMLI Yönetim Kurulu Üyesi
Murat TANRIÖVER Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer AKBAL Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Engin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım Danışmanı
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü
Mehmet İnanç BAŞ Muhasebe Uzmanı
Murat YALÇIN Operasyon ve Kre.İşl.Sorumlusu
Betül ERGÜN Türev Araçlar Operasyon Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946113


BIST
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uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 7,26 8.676.266 % 10,00  
VAKFN 11,77 8.794.881 % 10,00  
VKFYO 7,81 3.773.477 % 10,00  
TSPOR 2,77 94.000.277 % 9,92  
BURCE 20,16 5.498.270 % 9,92  
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17:23 Alış Satış %  
Dolar 8,6631 8,6649 % -0,17  
Euro 10,2776 10,2841 % -0,14  
Sterlin 11,9755 12,0355 % 0,06  
Frank 9,3678 9,4242 % -0,23  
Riyal 2,3069 2,3185 % -0,02  
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17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 3,04  
Altın Gr. 499 500 0,74  
Cumhuriyet 3.302 3.352 3,00  
Tam 3.288 3.371 5,52  
Yarım 1.589 1.631 2,67  
Çeyrek 797 815 1,33  
Gümüş.Ons 26,37 26,40 -0,07  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,02  
B. Petrol 76,23 76,23 0,06  
Seans Raporu 17:23
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