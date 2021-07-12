***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.07.2021 13:24
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENDER ŞAHİN CEO - İcra Kurulu Başkanı
TAMER AKBAL Genel Müdür
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN EMRE SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı
ALPER ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET MERT YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı
HASAN TUNA ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
UMUT KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950236
BIST
14:411.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:418,6457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:4110,2428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0498
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:41499,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,81
|Açılış
|: 499,74
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:41
|VBTYZ
|13,72
|45.248.368
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.500.762
|% 9,73
|
|DGGYO
|8,37
|1.250.759
|% 9,41
|
|ERBOS
|144,50
|123.771.704
|% 8,00
|
|AVHOL
|5,33
|9.944.966
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.376.740
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,48
|13.934.531
|% -9,95
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,74
|840.383.934
|% 2,46
|
|THYAO
|13,52
|454.244.965
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,28
|417.703.515
|% 0,83
|
|PETKM
|5,45
|348.511.297
|% 0,18
|
|EREGL
|18,36
|332.507.498
|% 1,72
|
|GARAN
|8,74
|840.383.934
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,30
|214.483.222
|% 0,88
|
|PEKGY
|1,09
|94.142.693
|% -0,91
|
|PETKM
|5,45
|348.511.297
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,28
|417.703.515
|% 0,83
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6418
|8,6457
|% -0,14
|
|Euro
|10,2335
|10,2428
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,9301
|11,9899
|% -0,58
|
|Frank
|9,3892
|9,4457
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2960
|2,3075
|% -0,24
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-9,74
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|-20,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-21,74
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-10,52
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,25
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,94
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56NTGAZ
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 958, 966 adet işlem
-
14:54KATMR
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 708, 485 adet işlem
-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 97 kaybederek (% -0.24 ) 1, 216
-
14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARTI, VBTYZ, EKIZ
-
14:53
IDGYO, ERBOS, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında