***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2021 17:29
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 16.06.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 02.07.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 19.07.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 03.09.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961225
BIST
17:231.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:238,2927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:239,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0044
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7770
17:23483,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,33
|Açılış
|: 483,11
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:23
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2880
|8,2927
|% -0,15
|
|Euro
|9,8223
|9,8303
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,4064
|11,4636
|% 0,12
|
|Frank
|9,0246
|9,0789
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2058
|2,2169
|% -0,10
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,20
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|-17,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-9,61
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-4,65
|
|Çeyrek
|773
|790
|-2,32
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,08
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-0,92
|