***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2021 11:30
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENDER ŞAHİN CEO - İcra Kurulu Başkanı
TAMER AKBAL Genel Müdür
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN EMRE SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı
ALPER ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET MERT YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı
HASAN TUNA ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
UMUT KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
FERHAT SÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965103
BIST
12:511.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,13
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
12:518,8368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0749
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
12:5110,3737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0646
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
12:51497,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,92
|Açılış
|: 497,82
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler12:51
|YEOTK
|73,20
|160.016.093
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|6.564.740
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|20.267.337
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|6.867.259
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|KTSKR
|54,45
|9.700.827
|% -8,64
|
|AGYO
|3,00
|25.741.442
|% -8,54
|
|NUGYO
|8,93
|65.917.486
|% -7,46
|
|AKYHO
|2,33
|33.677.995
|% -6,43
|
|DESPC
|10,00
|10.836.505
|% -6,10
|
|GARAN
|8,98
|913.406.136
|% -2,18
|
|KIMMR
|4,06
|660.985.110
|% -4,02
|
|THYAO
|13,44
|519.750.413
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,34
|292.267.972
|% -2,09
|
|AKBNK
|5,17
|288.793.810
|% -2,45
|
|KIMMR
|4,06
|660.985.110
|% -4,02
|
|YKBNK
|2,34
|292.267.972
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,80
|211.600.166
|% -1,10
|
|GARAN
|8,98
|913.406.136
|% -2,18
|
|AKBNK
|5,17
|288.793.810
|% -2,45
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8336
|8,8368
|% 0,85
|
|Euro
|10,3694
|10,3737
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,0490
|12,1094
|% 0,53
|
|Frank
|9,5130
|9,5703
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3432
|2,3550
|% 0,61
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|12,34
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,42
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.275
|3.357
|35,56
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|17,20
|
|Çeyrek
|794
|812
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,08
|
|B. Petrol
|77,49
|77,49
|0,26
|