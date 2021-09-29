***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2021 18:50
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
FİNANSMAN BONOSU 150000000 TRY Yurtiçi 03.12.2020 03.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 300000000 TRY Yurtiçi 04.03.2021 04.03.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 300000000 TRY Yurtiçi 17.06.2021 17.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965790
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
18:058,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9241
En Düşük
8,8287
18:0510,3631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0145
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
18:05493,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,68
|Açılış
|: 493,67
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
491,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|17,29
|43.638.735
|% 9,99
|
|TGSAS
|14,98
|5.062.329
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.977.860
|% 9,99
|
|SONME
|37,70
|2.442.942
|% 9,98
|
|KAPLM
|23,86
|9.579.088
|% 9,95
|
|KTSKR
|41,04
|168.133.102
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.643.998
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|353.202.861
|% -9,97
|
|ERSU
|4,16
|76.869.973
|% -9,96
|
|DGGYO
|10,86
|6.249.482
|% -9,95
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% -0,18
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 2,54
|
|AKBNK
|5,24
|503.466.526
|% 1,35
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9193
|8,9219
|% 0,58
|
|Euro
|10,3587
|10,3631
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9115
|11,9713
|% -0,45
|
|Frank
|9,4820
|9,5391
|% -0,21
|
|Riyal
|2,3654
|2,3773
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-9,18
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|-0,25
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,38
|