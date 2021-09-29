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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2021 18:50



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
FİNANSMAN BONOSU 150000000 TRY Yurtiçi 03.12.2020 03.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 300000000 TRY Yurtiçi 04.03.2021 04.03.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 300000000 TRY Yurtiçi 17.06.2021 17.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965790


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,59% |  8,15
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Önceki Kapanış :  1.384  
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MANAS 17,29 43.638.735 % 9,99  
TGSAS 14,98 5.062.329 % 9,99  
DOBUR 22,90 1.977.860 % 9,99  
SONME 37,70 2.442.942 % 9,98  
KAPLM 23,86 9.579.088 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,9193 8,9219 % 0,58  
Euro 10,3587 10,3631 % -0,14  
Sterlin 11,9115 11,9713 % -0,45  
Frank 9,4820 9,5391 % -0,21  
Riyal 2,3654 2,3773 % 0,38  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 -9,18  
Altın Gr. 494 494 -0,65  
Cumhuriyet 3.275 3.324 -1,00  
Tam 3.256 3.338 -1,20  
Yarım 1.574 1.615 -0,58  
Çeyrek 789 807 -0,29  
Gümüş.Ons 21,52 21,55 -0,92  
Gümüş Gr. 6,16 6,16 -0,25  
B. Petrol 77,97 77,97 -0,38  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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