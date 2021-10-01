***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2021 17:20
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
FİNANSMAN BONOSU 150000000 TRY Yurtiçi 03.12.2020 03.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 300000000 TRY Yurtiçi 04.03.2021 04.03.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 300000000 TRY Yurtiçi 17.06.2021 17.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 500000000 TRY Yurtiçi 30.09.2021 30.09.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966116
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:058,8661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0510,2942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:05502,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 502,18
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.295.340
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|316.126.783
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.229.361
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8634
|8,8661
|% -0,25
|
|Euro
|10,2856
|10,2942
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9820
|12,0421
|% 0,43
|
|Frank
|9,4882
|9,5453
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3549
|2,3667
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,21
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,55
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,08
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,28
|