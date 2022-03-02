***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2022 17:15
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 15.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 31.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 11.01.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 04.03.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 04.03.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006515
BIST
17:161.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,72
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
17:1614,0983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2027
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
17:1615,6759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1691
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
17:16873,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,52
|Açılış
|: 873,49
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DOBUR
|70,95
|10.047.647
|% 10,00
|
|PRKAB
|43,50
|26.697.577
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|24.987.837
|% 9,95
|
|KONKA
|11,08
|165.713.430
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|234.958.861
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,61
|110.684.304
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.520.381
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|POLTK
|608,10
|27.209.563
|% -9,24
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|KRDMD
|12,81
|5.943.562.597
|% 4,49
|
|THYAO
|25,56
|4.247.183.308
|% 1,19
|
|EREGL
|34,36
|3.505.515.692
|% 3,56
|
|ASELS
|23,02
|1.601.701.694
|% -4,08
|
|GARAN
|11,60
|1.184.703.067
|% -0,17
|
|KRDMD
|12,81
|5.943.562.597
|% 4,49
|
|YKBNK
|3,65
|891.992.350
|% 0,55
|
|THYAO
|25,56
|4.247.183.308
|% 1,19
|
|EREGL
|34,36
|3.505.515.692
|% 3,56
|
|GARAN
|11,60
|1.184.703.067
|% -0,17
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0883
|14,0983
|% 1,46
|
|Euro
|15,6472
|15,6759
|% 1,09
|
|Sterlin
|18,7244
|18,8183
|% 1,46
|
|Frank
|15,2285
|15,3202
|% 1,07
|
|Riyal
|3,7401
|3,7588
|% 1,33
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-16,99
|
|Altın Gr.
|874
|874
|5,45
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,96
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31KRDMD
Yüzde 4.49 oranında artışla 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 465, 451, 999 adet işlem
-
17:30XU100
Endeks 1, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 28, 796.00 milyon TL de
-
17:30KUTPO
Yüzde 5.77 oranında artışla 45.46 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 591 adet işlem
-
17:29MEGAP
Yüzde 7.03 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 218 adet işlem
-
17:29MEGAP
Yüzde 7.03 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 218 adet işlem