***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2022 16:58
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 13.05.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasas Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 27.05.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasas Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 10.06.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 05.07.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040736
BIST
17:162.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 41,18
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:1616,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0693
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:1617,3908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1366
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
17:16970,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 969,89
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ISSEN
|28,16
|60.267.575
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,70
|50.807.724
|% 9,77
|
|OZKGY
|6,03
|47.330.776
|% 9,44
|
|OZKGY
|6,03
|47.330.776
|% 9,44
|
|KOZAL
|185,30
|1.241.791.258
|% 9,00
|
|RTALB
|7,02
|121.639.134
|% -5,90
|
|GLRYH
|3,22
|38.469.866
|% -5,57
|
|KFEIN
|22,32
|23.867.276
|% -4,78
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|OYAYO
|8,28
|2.781.419
|% -3,94
|
|THYAO
|49,02
|4.682.455.575
|% 4,74
|
|SISE
|21,32
|1.694.198.458
|% -0,84
|
|KOZAL
|185,30
|1.241.791.258
|% 9,00
|
|EREGL
|27,12
|1.094.792.897
|% -0,07
|
|TUPRS
|270,50
|914.890.235
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,76
|533.913.796
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,43
|577.731.539
|% 2,31
|
|ODAS
|2,91
|330.412.557
|% 0,69
|
|ISCTR
|4,55
|455.213.895
|% 3,88
|
|THYAO
|49,02
|4.682.455.575
|% 4,74
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7586
|16,7653
|% 0,40
|
|Euro
|17,3819
|17,4042
|% -0,70
|
|Sterlin
|20,0413
|20,1418
|% -1,12
|
|Frank
|17,3532
|17,4577
|% -0,32
|
|Riyal
|4,4528
|4,4752
|% 0,40
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-8,09
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|-31,00
|
|Tam
|6.458
|6.548
|-42,00
|
|Yarım
|3.161
|3.202
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.600
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,71
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,34
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,91
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29KOZAA
Yüzde 5.89 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 257, 914 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 2, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 24, 380.00 milyon TL de
-
17:28IPEKE
Yüzde 6.96 oranında artışla 17.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 748, 798 adet işlem
-
17:27KIMMR
Yüzde 4.71 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 634, 395 adet işlem
-
17:26ECZYT
Yüzde 6.74 oranında artışla 61.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 401 adet işlem