***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2022 09:50
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 10.06.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 12.08.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 26.08.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 09.09.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061316
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
0
En Düşük
0
18:0518,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2404
En Düşük
18,2142
18:0518,2650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
18:051.007,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.007,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.008,37
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,18
|19.717.118
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,11
|315.974.947
|% 0,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,18
|19.717.118
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,11
|315.974.947
|% 0,00
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2323
|18,2404
|% 0,14
|
|Euro
|18,2486
|18,2650
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,9181
|21,0230
|% -0,23
|
|Frank
|18,6176
|18,7298
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8376
|4,8618
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,38
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,82
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.808
|6.882
|-13,00
|
|Yarım
|3.317
|3.362
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,56
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,07
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|0,56
|