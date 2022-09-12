***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.09.2022 10:05
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 12.08.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 26.08.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 09.09.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062280
BIST
11:363.607
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 86,08
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:3618,2472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:3618,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2786
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6004
En Düşük
18,3348
11:361.011,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.011,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:36
|BRYAT
|504,90
|78.440.399
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|503.081.374
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|265.834.595
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|KLSYN
|3,00
|48.748.996
|% -4,15
|
|DOGUB
|9,26
|3.884.534
|% -3,94
|
|SAYAS
|16,60
|10.593.707
|% -3,49
|
|AKBNK
|16,50
|4.102.366.894
|% 3,64
|
|ASELS
|31,86
|3.069.292.674
|% 8,66
|
|YKBNK
|9,45
|2.543.719.177
|% 3,50
|
|THYAO
|74,25
|2.359.050.252
|% 1,16
|
|ISCTR
|12,98
|2.315.513.379
|% 4,34
|
|EKGYO
|5,30
|1.941.453.872
|% 3,72
|
|YKBNK
|9,45
|2.543.719.177
|% 3,50
|
|AKBNK
|16,50
|4.102.366.894
|% 3,64
|
|ISCTR
|12,98
|2.315.513.379
|% 4,34
|
|KRDMD
|14,98
|1.662.128.322
|% 5,05
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2335
|18,2472
|% 0,07
|
|Euro
|18,5892
|18,5947
|% 1,52
|
|Sterlin
|21,2648
|21,3714
|% 0,93
|
|Frank
|19,0376
|19,1523
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8387
|4,8629
|% 0,01
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,29
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|3,13
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.787
|6.845
|16,00
|
|Yarım
|3.307
|3.344
|6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,23
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,18
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|0,02
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:51KLRHO
Yüzde 6.80 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 582, 775 adet işlem
-
11:50PGSUS
Yüzde 5.76 oranında artışla 255.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 281, 756 adet işlem
-
11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 6 artarak (% 2.71 ) 3, 971
-
11:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BRYAT, ARTI
-
11:49XU100
Endeks 3, 606 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 39, 392.00 milyon TL de