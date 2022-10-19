***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiGÖZTEPE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. No:201 Daire 6 Kadıköy/İSTANBUL CANKUT KUTLU 216 358 29 56 18.06.2019KIRIKKALE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Cad. No:30 Kat:4/5 KIRIKKALE HACİ ÖKKEŞ DEMİR 318 218 97 97 18.06.2019BEYLİKDÜZÜ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sk. Phuket Life Residence No:12 Kat:4 Daire:38 Esenyurt-Beylikdüzü/İSTANBUL ERDEM PORTAKAL 212 852 27 98 18.06.2019İZMİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:296-298 D.1 Konak/İZMİR MEHMET APAYDIN 232 421 75 77 18.06.2019TUZLA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yayla Mah. Cengiz Topel Cad. No:119/A Tuzla / İSTANBUL MURAT TÜRKEL 0850 522 14 39 18.06.2019ANKARA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kızılırmak Mahallesi 1443 Caddesi No:25/A 16.Kat No:111-112 Çankaya/ANKARA MAHİRE BEGÜM ACER 312 286 40 36 18.06.2019BEŞİKTAŞ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı İba Blokları Sit. No:42/8 Beşiktaş/İSTANBUL ERMAN BENLİ 212 324 84 35 12.07.2019ÇANKAYA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Beştepe Mah.Nergiz Sok. 7 A/30 VİA TOWER Yenimahalle/ Ankara EMRE ÖZKAYA 312 970 01 93 02.08.2019ATAŞEHİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Atatürk Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak Metropol İstanbul C1 Blok Daire: 44- 45 CEM BAYCAN 216 629 49 78 13.09.2019BALIKESİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi Basın Sokak No:2 Kat:2 Karesi/BALIKESİR KAZIM BALCI 266 245 91 82 25.12.2019GÖKTÜRK İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesi Country Life Sitesi Kapı N32 B Blok D:42 Eyüp-İstanbul NİLGÜN ENSERÇAKAN 212 823 04 71 03.02.2020SAMSUN İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kılıçdede Mahallesi Borkonut Center İş Merkezi Kastamonu Sokak N6 Kat:7 Daire:100 İlkadım/Samsun ADNAN HİLMİ ÖZTÜRK 362 502 79 30 19.02.2020BURSA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Odunluk Mahallesi Lefkoşe Caddesi Ofis 16 İş Merkezi No:4/24 Nilüfer/BURSA FATİH KAYA 224 502 27 57 06.07.2020ADANA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Çınarlı Mah. 61022 Sokak Petek İş Merkezi No:3 Kat:5 D:11 ADANA ORHAN GAZİ GARİBAĞAOĞLU 322 503 58 15 27.07.2020SÖĞÜTÖZÜ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis 4/47 Kat:18 Söğütözü Çankaya/ANKARA ÇİSE YOĞURTÇUOĞLU 312 512 91 85 13.08.2020BAKIRKÖY İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Ataköy 7,8,9,10.Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan Yol Caddesi Ataköy Towers B Blok No:153 Bakırköy/İSTANBUL MELİH BERKİN BIÇAK 212 890 66 46 14.09.2020BODRUM İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Eskiçeşme Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak E Blok No:33 Bodum/MUĞLA AYŞE SEVGİCAN 252 970 02 64 02.08.2021LEVENT İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Apa Giz Plaza No:191, Kat:7 No:13 ve No:14 Şişli /İSTANBUL EMRE AKÇİÇEK 212 700 26 00 30.03.2021AYDIN İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 2. Eraydın Apt. No:17 Kat:5 D:10 Efeler/AYDIN EREN ÇELİK 256 970 02 60 10.12.2021GAZİANTEP İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Şehitkamil İlçesi 5035 ada 2 nolu parsel Koluman Tower Kat: 14 No: 33 Gaziantep AHMET ENGİN ÖZTÜZÜN 342 503 78 10 03.01.2022MERSİN İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Adnan Menderes Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi No:94 Kat:4 Daire:5 Yenişehir/MERSİN MURAT UYDAŞOĞLU 324 326 71 31 22.03.2022ŞİŞLİ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Leylak 1 Sokak No:1 D:21 Nursanlar İş Merkezi Şişli/İSTANBUL ALPASLAN KAHYAOĞLU 212 700 35 88 20.04.2022KAYSERİ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mah. Tacettin Veli Bulvarı, No:17/5 KAYSERİ EVRİM NUR KÖSE 352 970 03 15 22.06.2022ETİLER İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Akat Mah. Meydan Sokak Edin&Suner Plaza, No:14 Kat:4B Beşiktaş/İstanbul BURAK BERK AY 212 700 37 60 18.10.2022Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana PazarFİNANSMAN BONOSU 26.08.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar ArasındaFİNANSMAN BONOSU 09.09.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar ArasındaFİNANSMAN BONOSU 21.10.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar ArasındaOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBORÇLANMA ARACI 1000000000 TRY Yurtiçi 01.09.2022 01.09.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072886BIST