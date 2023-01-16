***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHedef Varlık Kiralama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne Kapsamında Kira Sertifikaları İhracında Bulunmak. 500000 100,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102490BIST