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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2023 16:11
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Yıldız Pazar
FİNANSMAN BONOSU 10.02.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 07.03.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 200000000 TRY Yurtiçi 27.04.2023 27.04.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142883


BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 14,42 10.367.167 % 9,99  
GOODY 13,98 15.248.587 % 9,99  
AVHOL 16,21 13.742.785 % 9,97  
PAGYO 26,48 19.306.760 % 9,97  
GRTRK 23,40 2.719.735 % 9,96  
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16:14 Alış Satış %  
Dolar 19,4468 19,4508 % 0,14  
Euro 21,4250 21,4510 % 0,22  
Sterlin 24,2604 24,3820 % 0,15  
Frank 21,6957 21,8264 % 0,22  
Riyal 5,1700 5,1959 % 0,05  
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16:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.986 -1,65  
Altın Gr. 1.241 1.241 -1,63  
Cumhuriyet 9.006 9.143 10,00  
Tam 9.101 9.322 40,00  
Yarım 4.442 4.565 27,00  
Çeyrek 2.228 2.289 10,00  
Gümüş.Ons 24,89 24,91 -0,03  
Gümüş Gr. 15,53 15,55 -0,05  
B. Petrol 78,92 78,92 0,70  
Seans Raporu 16:14
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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