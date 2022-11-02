***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
02.11.2022 17:44
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
KUŞTEPE MAHALLESİ MECİDİYEKÖY YOLU CAD. NO:14 V PLAZA KAT:8/9 MECİDİYEKÖY-ŞİŞLİ / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
SARAY MAHALLESİ, DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:4, (2.BLOK) D:16 (ADRES KODU: 2788031017) ÜMRANİYE - İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
02/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin adres değişikliği tescil işlemleri 02 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Komuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076301
BIST
18:004.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0018,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0538
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
18:00985,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,64
|Açılış
|: 985,05
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ACSEL
|59,90
|42.192.473
|% 0,00
|
|ADEL
|62,80
|32.954.786
|% 0,00
|
|ADESE
|1,36
|228.400.803
|% 0,00
|
|AFYON
|6,68
|269.817.280
|% 0,00
|
|AGYO
|5,08
|44.385.743
|% 0,00
|
|ACSEL
|59,90
|42.192.473
|% 0,00
|
|ADEL
|62,80
|32.954.786
|% 0,00
|
|ADESE
|1,36
|228.400.803
|% 0,00
|
|AFYON
|6,68
|269.817.280
|% 0,00
|
|AGYO
|5,08
|44.385.743
|% 0,00
|
|THYAO
|101,80
|10.681.513.421
|% 0,00
|
|TUPRS
|407,50
|5.357.750.708
|% 0,00
|
|ASELS
|34,50
|4.711.931.817
|% 0,00
|
|SASA
|135,90
|4.492.515.199
|% 0,00
|
|PETKM
|13,91
|2.704.708.238
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,53
|1.800.369.734
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,70
|2.658.687.090
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,76
|2.414.411.523
|% 0,00
|
|TSKB
|3,03
|621.629.966
|% 0,00
|
|ODAS
|8,66
|1.730.193.463
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5974
|18,6177
|% 0,02
|
|Euro
|18,2110
|18,2315
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,8091
|20,9134
|% 0,49
|
|Frank
|18,3497
|18,4603
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9340
|4,9587
|% -0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|19,52
|
|Altın Gr.
|984
|985
|9,18
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.614
|6.689
|55,00
|
|Yarım
|3.223
|3.270
|26,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,12
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|1,75
|
Seans Raporu
18:00
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
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17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem