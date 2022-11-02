***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziKUŞTEPE MAHALLESİ MECİDİYEKÖY YOLU CAD. NO:14 V PLAZA KAT:8/9 MECİDİYEKÖY-ŞİŞLİ / İSTANBULYeni Şirket MerkeziSARAY MAHALLESİ, DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:4, (2.BLOK) D:16 (ADRES KODU: 2788031017) ÜMRANİYE - İSTANBULDeğişiklik Tarihi02/11/2022AçıklamalarŞirketimizin adres değişikliği tescil işlemleri 02 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmıştır.Komuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076301BIST