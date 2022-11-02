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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

02.11.2022 17:44
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
KUŞTEPE MAHALLESİ MECİDİYEKÖY YOLU CAD. NO:14 V PLAZA KAT:8/9 MECİDİYEKÖY-ŞİŞLİ / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
SARAY MAHALLESİ, DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:4, (2.BLOK) D:16 (ADRES KODU: 2788031017) ÜMRANİYE - İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
02/11/2022
Açıklamalar

Şirketimizin adres değişikliği tescil işlemleri 02 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Komuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076301


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ACSEL 59,90 42.192.473 % 0,00  
ADEL 62,80 32.954.786 % 0,00  
ADESE 1,36 228.400.803 % 0,00  
AFYON 6,68 269.817.280 % 0,00  
AGYO 5,08 44.385.743 % 0,00  
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Frank 18,3497 18,4603 % 0,32  
Riyal 4,9340 4,9587 % -0,07  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 19,52  
Altın Gr. 984 985 9,18  
Cumhuriyet 6.518 6.617 -111,00  
Tam 6.614 6.689 55,00  
Yarım 3.223 3.270 26,00  
Çeyrek 1.616 1.634 13,00  
Gümüş.Ons 19,73 19,76 0,27  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,12  
B. Petrol 96,42 96,42 1,75  
Seans Raporu 18:00
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