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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

17.02.2022 18:20
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Karar Sayısı
016
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO: 14.1 NUMARALI TEBLİĞ'İN 2. BÖLÜMÜ'NÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIMIZDIR Seri I1 - 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda a) Şirketimizin UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış 31 Aralık 2021 dönemine ait finansal tabloları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca UMS/UFRS' ye göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002484


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Cumhuriyet 5.497 5.580 85,00  
Tam 5.470 5.606 83,36  
Yarım 2.644 2.712 40,32  
Çeyrek 1.326 1.356 20,16  
Gümüş.Ons 23,86 23,88 0,22  
Gümüş Gr. 10,40 10,42 0,08  
B. Petrol 93,00 93,00 -1,81  
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