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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.05.2020 18:16
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***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2020
Karar Sayısı
42
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                         SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO: 14.1 NUMARALI TEBLİĞ'İN
2. BÖLÜMÜNÜN 9.  MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
 
 
Seri I1 - 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
a) Şirketimizin UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış 31 Mart 2020 dönemine ait finansal tabloları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca UMS/UFRS' ye göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844210


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GEDIK 22,44 26.547.088 % 10,00  
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Frank 7,2492 7,2928 % -0,25  
Riyal 1,8784 1,8878 % -0,08  
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Altın Gr. 386 386 -1,83  
Cumhuriyet 2.484 2.537 -31,70  
Tam 2.556 2.603 -32,50  
Yarım 1.248 1.273 -15,90  
Çeyrek 622 636 -8,00  
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Gümüş Gr. 3,50 3,51 -0,02  
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