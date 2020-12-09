***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %195,85798 oranında olmak üzere 66.200.000 TL artışla 100.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 24.11.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 08.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 78.952,431 TL olup, kalan paylar, 10-11 Aralık 2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Şirketimiz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr ve Şirketimizin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu paylar Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere Sibel Gökalp tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892240BIST