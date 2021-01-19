***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) ortaklarından Sibel Gökalp'in sahip olduğu, Şirket sermayesinin %30,0'una tekabül eden toplam 30.000.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 6,25 TL fiyatla alıcı Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak 30.000.000 TL nominal değerli payların 11.047.607 TL nominal değerli kısmı "Borsa'da İşlem Gören Nitelikte" olup, 18.952.393 TL nominal değerli kısmı ise "Borsa'da İşlem Görmeyen Nitelikte"dir. Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 21.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalı ibranameler Borsa'ya iletilmiştir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (19.01.2021) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903297BIST