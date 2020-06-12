***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.06.2020 17:30
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Gökalp tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851004
BIST
17:15109.945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 789,16
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:156,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:157,7236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
17:15382,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,76
|Açılış
|: 382,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.378.839
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.320.495
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|BNTAS
|3,98
|213.394.197
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.559
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,28
|851.942.848
|% 0,12
|
|GARAN
|8,15
|745.386.063
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,17
|693.625.684
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,95
|608.546.721
|% 0,52
|
|PGSUS
|58,75
|598.202.254
|% 3,34
|
|EKGYO
|1,95
|608.546.721
|% 0,52
|
|TSKB
|1,25
|354.699.133
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|353.440.853
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,77
|149.628.551
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,17
|693.625.684
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5749
|8,6179
|% -0,24
|
|Frank
|7,1856
|7,2289
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8170
|1,8261
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|12,92
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.500
|14,20
|
|Tam
|2.547
|2.569
|14,60
|
|Yarım
|1.243
|1.254
|7,10
|
|Çeyrek
|622
|628
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,01
|
|B. Petrol
|39,20
|39,20
|0,65
|
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