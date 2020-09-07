***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2020 09:11
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tamer Akbal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873418
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.090
En Düşük
1.073
18:057,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,4660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4700
|
7,4565
En Düşük
7,4198
18:058,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8314
En Düşük
8,7626
18:05462,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 462,50
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|18.284.789
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
|
|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4526
|7,4565
|% 0,31
|
|Euro
|8,8158
|8,8245
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,8170
|9,8662
|% -0,25
|
|Frank
|8,1168
|8,1657
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9805
|1,9905
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,70
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|11,00
|
|Tam
|3.064
|3.140
|4,62
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|2,24
|
|Çeyrek
|743
|759
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,80
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,58
|