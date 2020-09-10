***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.09.2020 15:19
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bülent Kırımlı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874413
BIST
15:071.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.104
En Düşük
1.094
15:077,4630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,4870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4560
15:078,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:07467,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,77
|Açılış
|: 467,11
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:07
|TKURU
|333,30
|493.951
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|PKENT
|1.097,80
|1.448.976
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.271.258.825
|% -9,99
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|492.029.023
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|981.117.184
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,31
|835.867.666
|% -9,83
|
|PETKM
|4,34
|2.101.888.566
|% -3,77
|
|FENER
|44,32
|1.271.258.825
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,82
|997.483.344
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,45
|981.117.184
|% -9,92
|
|GARAN
|6,89
|910.436.274
|% 1,92
|
|PEKGY
|3,03
|65.698.596
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,41
|26.451.584
|% 0,00
|
|TURSG
|5,97
|81.476.843
|% 0,00
|
|MARKA
|3,05
|41.127.308
|% 3,74
|
|CRFSA
|9,29
|109.344.500
|% 1,98
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4574
|7,4630
|% -0,29
|
|Euro
|8,8390
|8,8468
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,6368
|9,6851
|% -0,74
|
|Frank
|8,1764
|8,2256
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9827
|1,9927
|% -0,41
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-0,04
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.091
|3.168
|0,29
|
|Yarım
|1.494
|1.532
|0,14
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-0,53
|