***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.09.2020 15:23
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tamer Akbal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874417
BIST
15:101.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.104
En Düşük
1.094
15:107,4626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,4840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4560
15:108,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:10467,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,69
|Açılış
|: 467,06
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:05
|TKURU
|333,30
|493.951
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|PKENT
|1.097,80
|1.448.976
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,43
|7.920.343
|% -3,50
|
|NATEN
|23,66
|35.808.625
|% -3,03
|
|CUSAN
|5,47
|14.731.488
|% -2,84
|
|BMELK
|5,25
|241.914
|% -2,78
|
|RALYH
|5,66
|10.023.971
|% -2,75
|
|CRFSA
|9,29
|109.344.500
|% 1,98
|
|TURSG
|5,97
|81.476.843
|% 0,00
|
|MPARK
|18,08
|75.194.045
|% 2,49
|
|FONET
|11,86
|73.822.737
|% 8,81
|
|OYAKC
|7,99
|67.623.854
|% 0,00
|
|TURSG
|5,97
|81.476.843
|% 0,00
|
|OYAKC
|7,99
|67.623.854
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,41
|7.572.192
|% 8,46
|
|YKSLN
|6,95
|41.718.226
|% 1,31
|
|SMART
|8,18
|32.984.799
|% -0,24
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4588
|7,4617
|% -0,31
|
|Euro
|8,8424
|8,8508
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,6368
|9,6851
|% -0,74
|
|Frank
|8,1764
|8,2256
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9827
|1,9927
|% -0,41
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-0,04
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.091
|3.168
|0,29
|
|Yarım
|1.494
|1.532
|0,14
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-0,53
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:15FONET
Yüzde 8.90 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 311, 991 adet işlem
-
15:14GLRYH
Yüzde 8.21 oranında artışla 17.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 949, 490 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TSKB, HALKB
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 37 artarak (% 0.23 ) 1, 011
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, SODSN, MERIT, UZERB, ISBIR, YBTAS, KSTUR, YONGA, AYES, BALAT