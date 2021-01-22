***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.01.2021 12:56
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903862
BIST
14:491.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -20,40
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
14:497,4086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0407
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
14:499,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0523
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
14:49440,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,84
|Açılış
|: 440,33
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler14:49
|MAALT
|210,10
|34.440.764
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|16.650.873
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|21.495.729
|% 9,98
|
|AYCES
|91,45
|20.239.800
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.505.159
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,71
|1.243.628.094
|% -3,09
|
|KARSN
|4,69
|889.776.691
|% 3,08
|
|KOZAL
|114,00
|825.847.173
|% 0,62
|
|KRDMD
|6,96
|614.351.090
|% -1,97
|
|HLGYO
|4,08
|605.425.798
|% 5,43
|
|EKGYO
|2,47
|555.478.898
|% -1,59
|
|TSKB
|1,97
|420.764.359
|% 1,55
|
|KARSN
|4,69
|889.776.691
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,58
|248.299.796
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,49
|229.516.971
|% 2,05
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4051
|7,4086
|% 0,55
|
|Euro
|9,0221
|9,0276
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,0946
|10,1452
|% 0,03
|
|Frank
|8,3378
|8,3880
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9678
|1,9777
|% 0,49
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-19,09
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.958
|-17,00
|
|Tam
|2.905
|2.979
|-13,49
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-6,53
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|-1,32
|