***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2021 18:08
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936216
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -16,03
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
18:058,2878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
18:0510,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0715
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1597
En Düşük
10,0247
18:05489,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 489,18
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|160.047.432
|% 10,00
|
|SERVE
|16,50
|876.152
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.260.716
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|148.076.126
|% 9,82
|
|KARSN
|4,41
|531.819.085
|% 8,35
|
|JANTS
|69,25
|277.068.814
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|106.099.816
|% -9,94
|
|EMNIS
|23,56
|665.377
|% -9,80
|
|DZGYO
|2,03
|29.364.076
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,29
|258.105
|% -8,79
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|KOZAL
|127,30
|1.239.733.421
|% -0,93
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|THYAO
|13,35
|1.016.120.480
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,12
|343.142.776
|% -1,40
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2830
|8,2878
|% 0,19
|
|Euro
|10,0977
|10,1099
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,7103
|11,7690
|% 0,54
|
|Frank
|9,1449
|9,2000
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2044
|2,2154
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,83
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,04
|