***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.06.2021 17:10
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943119
BIST
17:191.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -21,55
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.392
17:198,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:1910,3639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0336
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:19498,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,31
|Açılış
|: 498,45
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:19
|IDGYO
|6,05
|1.365.371
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.296.447
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.915.009
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.329.390
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.029.167
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,13
|20.350.203
|% -5,69
|
|THYAO
|14,48
|1.339.322.277
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,08
|773.483.552
|% -1,89
|
|GARAN
|8,19
|752.273.725
|% 0,00
|
|EREGL
|17,87
|628.633.817
|% -4,49
|
|KRDMD
|6,85
|506.981.544
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,08
|773.483.552
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,16
|327.334.634
|% -0,46
|
|THYAO
|14,48
|1.339.322.277
|% -1,23
|
|GARAN
|8,19
|752.273.725
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,85
|506.981.544
|% -4,46
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7284
|8,7308
|% 0,13
|
|Euro
|10,3589
|10,3639
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,0513
|12,1118
|% -0,45
|
|Frank
|9,4407
|9,4976
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3232
|2,3349
|% 0,22
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|1,78
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|73,65
|73,65
|0,55
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:31KRDMA
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 300, 819 adet işlem
-
17:30KRDMB
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 859 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 55 altında . İşlem hacmi 11, 412.00 milyon TL de
-
17:26EREGL
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 17.86 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 041, 771 adet işlem
-
17:25KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 563, 844 adet işlem