***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2021 17:05
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943577
BIST
17:001.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:008,6831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0869
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6789
17:0010,3423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1148
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
17:00496,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,85
|Açılış
|: 497,09
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler17:00
|VAKFN
|10,57
|164.323.821
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.957.389
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.577.498
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.703.324
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.475.029
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,70
|940.084.832
|% -9,09
|
|AYCES
|71,50
|3.549.474
|% -7,86
|
|BJKAS
|6,44
|187.340.147
|% -5,99
|
|MAALT
|204,40
|15.057.078
|% -4,26
|
|THYAO
|14,86
|1.400.489.511
|% 1,85
|
|BOBET
|5,70
|940.084.832
|% -9,09
|
|GARAN
|8,31
|766.503.988
|% 1,47
|
|BERA
|15,53
|483.279.754
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,15
|477.822.018
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,15
|477.822.018
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,17
|351.976.006
|% 0,46
|
|BOBET
|5,70
|940.084.832
|% -9,09
|
|THYAO
|14,86
|1.400.489.511
|% 1,85
|
|GARAN
|8,31
|766.503.988
|% 1,47
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6808
|8,6831
|% -0,99
|
|Euro
|10,3366
|10,3423
|% -1,10
|
|Sterlin
|12,0547
|12,1152
|% -1,06
|
|Frank
|9,4234
|9,4802
|% -0,96
|
|Riyal
|2,3138
|2,3254
|% -0,76
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-7,10
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-28,00
|
|Tam
|3.282
|3.364
|-24,84
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|-12,02
|
|Çeyrek
|796
|814
|-6,01
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,82
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|0,01
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:11VKGYO
Yüzde 8.05 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 154, 363 adet işlem
-
17:10FLAP
Yüzde 5.15 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 527, 228 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EREGL, ARCLK
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, THYAO, VAKBN
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 41 artarak (% 0.60 ) 1, 246