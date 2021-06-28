***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.06.2021 09:10
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944346
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0296
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7679
En Düşük
8,7219
18:0510,4245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0420
|Açılış
|: 10,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4100
|
10,4717
En Düşük
10,4074
18:05500,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,18
|Açılış
|: 500,92
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,22
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7268
|8,7347
|% -0,34
|
|Euro
|10,4143
|10,4245
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,1000
|12,1607
|% -0,27
|
|Frank
|9,4707
|9,5277
|% -0,48
|
|Riyal
|2,3221
|2,3338
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|1,43
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,08
|