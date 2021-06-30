***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2021 09:46
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bülent Kırımlı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944978
BIST
09:551.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.375
En Düşük
1.375
09:558,7031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7452
En Düşük
8,6918
09:5510,3637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0339
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4294
En Düşük
10,3439
09:55493,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,81
|Açılış
|: 493,47
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
491,55
BIST En Aktif Hisseler09:55
|VESBE
|46,30
|16.433.997
|% 3,80
|
|TKFEN
|14,92
|54.544.693
|% 0,00
|
|SANEL
|4,66
|3.758.060
|% 0,00
|
|SOKM
|11,69
|55.870.532
|% 0,00
|
|ERSU
|3,48
|2.325.895
|% 0,00
|
|ERSU
|3,48
|2.325.895
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,92
|54.544.693
|% 0,00
|
|SANEL
|4,66
|3.758.060
|% 0,00
|
|SOKM
|11,69
|55.870.532
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|62.660.434
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|1.189.927.913
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,20
|542.803.982
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,80
|521.294.411
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|363.211.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|174.268.523
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7022
|8,7062
|% -0,32
|
|Euro
|10,3564
|10,3659
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,0444
|12,1048
|% -0,07
|
|Frank
|9,4338
|9,4907
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3188
|2,3304
|% -0,12
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,84
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,22
|