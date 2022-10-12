***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2022 10:17
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tamer Akbal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071041
BIST
10:283.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,53
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.568
10:2818,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6134
En Düşük
18,5241
10:2818,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
10:28997,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 997,01
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler10:26
|HEKTS
|24,48
|307.019.930
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|ERCB
|51,35
|33.377.034
|% 9,91
|
|KIMMR
|7,10
|12.616.600
|% 9,57
|
|USAK
|3,71
|43.255.997
|% 9,12
|
|MEGAP
|4,82
|9.342.963
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|9.342.963
|% -9,91
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|UFUK
|54,55
|444.895
|% -4,30
|
|RTALB
|8,73
|18.302.091
|% -4,17
|
|ASELS
|32,90
|811.218.883
|% 1,98
|
|THYAO
|84,25
|578.584.895
|% -0,30
|
|KONTR
|95,45
|419.739.911
|% 5,18
|
|SASA
|84,45
|350.366.348
|% -0,76
|
|SISE
|29,20
|323.764.557
|% -0,75
|
|EKGYO
|4,33
|271.992.571
|% 0,46
|
|YKBNK
|8,26
|265.705.171
|% -0,60
|
|AKFGY
|4,23
|133.326.994
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,29
|222.949.699
|% 0,00
|
|HUNER
|6,55
|173.386.028
|% 4,80
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5830
|18,5930
|% 0,04
|
|Euro
|18,0547
|18,0671
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,4396
|20,5421
|% 0,52
|
|Frank
|18,6063
|18,7184
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% -0,02
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,77
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,89
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.724
|6.787
|19,00
|
|Yarım
|3.276
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|0,09
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:41KRONT
Yüzde 5.79 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 058 adet işlem
-
10:40YEOTK
Yüzde 6.55 oranında artışla 38.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 142, 775 adet işlem
-
10:39KIMMR
Yüzde 9.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 954, 257 adet işlem
-
10:38YAYLA
Yüzde 6.28 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 065, 052 adet işlem
-
10:37XU100
Endeks 3, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 7, 976.00 milyon TL de