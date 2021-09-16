***INFO* *IYF* *KATMR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
16.09.2021 16:31
***INFO******IYF******KATMR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 217.500.000 TL'den 652.500.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 435.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 3.057.761,094 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Serkan Çilingir 703.932 % 23 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
İbrahim Mustafa Aydın 606.000 % 19,8 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Spacex Enerji Yatırımları A.Ş. 252.778 % 8,3 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Adnan Bahar 235.000 % 7,7 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Nihat İpek 224.208 % 7,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Harun Zerey 200.000 % 6,5 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Kemal Demir 169.645 % 5,5 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964102
BIST