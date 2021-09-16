***INFO* *IYF* *KATMR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***INFO******IYF******KATMR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [KATMR]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarKatmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 217.500.000 TL'den 652.500.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 435.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 3.057.761,094 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıSerkan Çilingir 703.932 % 23 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaİbrahim Mustafa Aydın 606.000 % 19,8 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaSpacex Enerji Yatırımları A.Ş. 252.778 % 8,3 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaAdnan Bahar 235.000 % 7,7 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaNihat İpek 224.208 % 7,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaHarun Zerey 200.000 % 6,5 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaKemal Demir 169.645 % 5,5 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964102BIST