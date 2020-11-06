***INFO* *IYF* *KATMR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 12:10
***INFO******IYF******KATMR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KATMR]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 6 ve 9 Kasım 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 156.671,768 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886555
BIST
11:581.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
11:588,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0892
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
11:5810,0628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0985
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0672
En Düşük
9,9273
11:58530,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,00
|Açılış
|: 530,55
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler11:58
|MERKO
|13,02
|180.524.662
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.321.329
|% -9,86
|
|TSKB
|2,17
|449.304.506
|% 2,36
|
|GARAN
|6,94
|412.258.668
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,39
|411.882.225
|% 2,11
|
|ODAS
|3,54
|337.127.581
|% -1,39
|
|SISE
|6,59
|283.323.793
|% -0,60
|
|TSKB
|2,17
|449.304.506
|% 2,36
|
|KRDMD
|3,39
|411.882.225
|% 2,11
|
|ODAS
|3,54
|337.127.581
|% -1,39
|
|SKBNK
|1,87
|168.284.601
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,32
|163.651.622
|% 0,87
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4984
|8,5052
|% 1,06
|
|Euro
|10,0551
|10,0628
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,1010
|11,1567
|% 0,65
|
|Frank
|9,3560
|9,4123
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2521
|2,2634
|% 0,68
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-2,06
|
|Altın Gr.
|530
|531
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-0,63
|
Seans Raporu
11:58
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12:09PEGYO
Yüzde 4.23 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 946, 854 adet işlem
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12:08XU100
Endeks 1, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 6, 515.00 milyon TL de
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12:06ERSU
Yüzde 5.11 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 808, 631 adet işlem
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12:04KLGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 765, 012 adet işlem
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, KRDMD, TSKB