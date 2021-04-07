***INFO* *IYF* *QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
07.04.2021 14:15
***INFO******IYF******QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzında %5'ten Fazla Pay Alan Yatırımcı Bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924184
BIST
14:531.405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,92
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:538,1805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0523
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:539,7275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0570
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:53455,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 455,90
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:51
|MTRKS
|33,88
|130.811
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.922.102
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.561.784
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.219.442
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.561.715
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|37.051.327
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|860.142.133
|% 2,08
|
|BJKAS
|9,28
|755.432.684
|% 1,98
|
|THYAO
|12,83
|598.042.580
|% 0,55
|
|GARAN
|6,74
|594.553.282
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,44
|571.262.362
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,96
|860.142.133
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,15
|266.593.985
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,15
|108.916.823
|% 1,77
|
|TSKB
|1,38
|128.782.871
|% 0,00
|
|GARAN
|6,74
|594.553.282
|% -0,74
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1768
|8,1793
|% 0,63
|
|Euro
|9,7185
|9,7292
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,2680
|11,3245
|% 0,49
|
|Frank
|8,7659
|8,8188
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 0,50
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-10,58
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.008
|3.086
|10,62
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|5,13
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,60
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:03RTALB
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 28.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 199, 074 adet işlem
-
15:02VAKFN
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 585, 052 adet işlem
-
15:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GUBRF, KOZAA
-
15:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 13 kaybederek (% -1.07 ) 1, 210
-
15:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, NTGAZ, UMPAS, FRIGO, MTRKS, GEDIK, BRKO, CEOEM, TKURU, KLMSN