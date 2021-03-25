***INFO* *IYF* *QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***INFO******IYF******QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ana sözleşmesi ve içyönerge ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketinhttps://www.qua.com.tr/yatirimci-iliskilerisitesinden de erişilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920712BIST