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***INFO* *IYF* *QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2021 20:22



***INFO******IYF******QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [QUAGR]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin hukukçu raporu ve beyanı ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin
https://www.qua.com.tr/yatirimci-iliskileri
sitesinden de erişilebilir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920714


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KSTUR 314,60 782.410 % 10,00  
UMPAS 2,20 119.680 % 10,00  
IDEAS 80,95 12.765.491 % 9,99  
SEYKM 35,00 59.982.479 % 9,99  
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Altın Gr. 442 442 0,17  
Cumhuriyet 2.942 2.987 27,00  
Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
Gümüş.Ons 24,99 25,03 -0,09  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 0,01  
B. Petrol 61,77 61,77 -2,64  
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