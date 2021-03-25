***INFO* *IYF* *QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***INFO******IYF******QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzı 31 Mart – 1 Nisan 2021 tarihleri arasında 16,46 TL fiyatla Borsa Satış yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920717BIST